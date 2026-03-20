Stesa al rione Bussola, esplosi tre colpi di pistola

PUBBLICITÀ

Nuovo raid la scorsa notte nel rione Bussola, il cosiddetto ‘Bronx’ di San Pietro a Patierno. Segnalati alcuni colpi di pistola, con i poliziotti che, giunti sul posto, hanno repertato tre bossoli all’altezza del civico 33. Sull’episodio indagano gli agenti del commissariato di Secondigliano (guidato dal vice questore aggiunto Tommaso Pintauro).

L’episodio segue di qualche settimana un altro raid armato, con i colpi di pistola esplosi contro la palestra Cosenza Boxe. In quel caso un commando aveva esploso diversi colpi contro le vetrate della struttura, mandandole in frantumi. Sulla scena sono intervenuti i poliziotti della Squadra Mobile e del commissariato Secondigliano, che stanno adesso indagando su tutti gli episodi.

PUBBLICITÀ

Alcuni giorni prima vi era stato il ferimento di un 22enne di Casalnuovo, avvenuto proprio al rione Bussola. Il raid seguiva però di 17 giorni l’analogo ferimento in zona di Davide Grimaldi, zio del ras Nico. Secondo la prima ricostruzione, sulla base soprattutto delle dichiarazioni della vittima, il giovane si trovava da solo e in sella a uno scooter, mentre si avviava verso Casavatore, quando da un altro ciclomotore un uomo gli avrebbe sparato addosso mirando in basso.

Un colpo di pistola lo ha centrato alla gamba destra. L’azione del malvivente è stata rapida e, almeno allo stato delle indagini, non motivata da un tentativo di rapina. A pochi mesi di distanza da quel raid, il rione della Bussola ripiomba nell’incubo di una nuova faida di camorra.