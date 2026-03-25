Stese per i Contini contro i Mazzarella, condanna soft per il figlio del ras Di Mauro

PUBBLICITÀ

Dopo aver ottenuto un consistente sconto di pena per possesso di arma da sparo arriva un’altra buona notizia per Michele Di Mauro, giovane ras figlio del ‘colonnello’ dei Contini Paolo Di Mauro conosciuto negli ambienti criminali con l’appellativo di ‘o nfermier. Il giovane, difeso dall’avvocato Giuseppe Perfetto, ha ottenuto una condanna a soli due mesi per una stesa avvenuta nel 2018. Il suo legale ha dunque ottenuto un risultato oltre le più rosee aspettative per il suo assistito.

La stesa dei Conti contro i Mazzarella

Di Mauro, insieme a Ciro Contini ed altri componenti della paranze di quest’ultimi, avrebbe partecipato ad una stesa contro i Mazzarella culminata poi nel suo arresto. Il raid avvenne nell’ottobre del 2018 con i responsabili poi bloccati dai Falchi dopo una sparatoria anche contro quest’ultimi. La Corte d’appello di Napoli (II sezione) già ridusse le pene inflitte a Ciro Contini e ai suoi gregari, arrestati all’epoca con le accuse di di detenzione e porto di armi (un arsenale composto anche da bombe artigianali) nonchè di tentato omicidio ai danni di due agenti di polizia.Le condanne per il gruppo: c’era anche Ciro Contini

PUBBLICITÀ

Secondo la ricostruzione effettuata dalle forze dell’ordine Contini, unitamente a Vincenzo De Vivo e lo stesso Michele Di Mauro (figlio dello storico ras della cosca del Vasto-Arenaccia Paolo detto l’infermiere) si era reso responsabile di una stesa nella roccaforte dei Mazzarella. Ne era seguito un inseguimento con gli agenti nel corso del quale De Vivo, avrebbe esploso all’indirizzo dei poliziotti diversi colpi d’arma da fuoco a distanza ravvicinata. I due venivano poi bloccati e arrestati insieme anche a Stefano Mattarello, gestore di un’officina dove il gruppo aveva nascosto le armi.

Le intercettazioni in carcere

Dopo pochi mesi, attraverso una serie di intercettazione e di colloqui in carcere tra Mattarello e Giuseppe Sarnataro, i magistrati erano riusciti a ricavare prove in ordine alla partecipazione al raid anche di Ciro Contini. Quest’ultimo, difeso dagli avvocati Dario Carmine Procentese e Dario Vannetiello, incassò sei anni (rispetto alla condanna di primo grado di 8 anni e 8 mesi). Vincenzo De Vivo rimediò invece 10 anni e 8 mesi (in primo grado era stato condannato a 14 anni) mentre pene ridimensionate anche per Mattarello (difeso da Claudio Davino) che passò da 6 anni e 4 mesi a 4 anni e 2 mesi, mentre Di Mauro (difeso dagli avvocati Leopoldo Perone e Giuseppe Perfetto) incassò 5 anni (a fronte però dei 7 anni e 4 mesi del primo grado).