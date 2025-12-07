Stufa in fiamme ad Arzano, ustionata intera famiglia: corsa al Cardarelli e Santobono

PUBBLICITÀ

Ieri sera i carabinieri della sezione radiomobile di Casoria sono intervenuti in un appartamento in via Don Luigi Sturzo ad Arzano per un incendio. Secondo una prima ricostruzione, a innescare l’incendio sarebbe stata una fiammata partita da una stufa a bioetanolo. Questa avrebbe colpito alle gambe moglie e marito, figlio di 6 anni, nipote di 16 e avrebbe poi avvolto un tavolo e un divano. Le 4 vittime sono state portate al Cardarelli e al Santobono per le ustioni. Non sono in pericolo di vita. Le fiamme sono state domate dai vigili del fuoco. Indagini in corso.