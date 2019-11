Suora incinta a Messina, è stata vista con un uomo: “Diceva che era il cugino”

Una suora incinta ha provocato grosso scandalo a Sant’Agata Militello, in provincia di Messina. La religiosa, di giovane età, si è recata in ospedale per dei forti dolori all’addome. E mai i medici della struttura avrebbero potuto pensare che la ragazza fosse in dolce attesa. La notizia si è diffusa subito in breve tempo e ha destato un comprensibile scalpore nella comunità di Sant’Agata Militello, che conta poco più di 12mila abitanti. Neppure lei sembra fosse consapevole del fatto di ospitare una piccola vita in via di formazione all’interno del suo grembo. Lo stato interessante sarebbe iniziato già da diverse settimane. I dottori hanno notato alcune problematiche connesse ad altre patologie avute in passato dalla suora incinta.

Suora incinta