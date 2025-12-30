Sversava rifiuti al mercato di Pozzuoli, incastrato dalle telecamere

PUBBLICITÀ

Invece di smaltire il materiale della società per cui lavorava, secondo la normativa vigente, preferiva abbandonarlo all’interno del mercato alimentare al dettaglio di via Fasano. Ma gli agenti della Polizia municipale di Pozzuoli, guidati dal Comandante Fabio Felice De Silva, lo hanno incastrato attraverso le telecamere di videosorveglianza comunali. Grazie al capillare lavoro della squadra di Polizia ambientale, coordinata dal tenente Leandro Faggiano, è stato possibile risalire all’identità dell’uomo che a bordo di un furgone, ripetutamente ha trasportato cassette, in particolare di polistirolo ed elementi di scarto alimentare. Così il trasgressore è stato rintracciato e interrogato. È stato sanzionato per un importo pari a 3mila euro ed inoltre si è proceduto al fermo amministrativo del veicolo utilizzato ai fini del trasporto. “La tutela dell’ambiente e la sua salvaguardia – ha affermato il comandante De Silva – sono baluardi imprescindibili della quotidianità. Siamo a lavoro per garantire sempre questi diritti della nostra comunità”