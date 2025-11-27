PUBBLICITÀ
Tenta di uccidere la moglie sull’A16, agenti intervengono grazie al pianto del figlio di 3 anni

Gianluca Spina
Giuseppe e Fabio della sottosezione di Polizia Stradale ad Avellino ovest, lungo l’autostrada A16, notano un furgone fermo in corsia d’emergenza, la loro attenzione viene attirata dal pianto di un bambino di tre anni, visibilmente scosso. Poco dopo, gli operatori trovano in un dirupo un uomo in stato confusionale che gridava: “Aiutatemi, l’ho ammazzata!”. A pochi metri di distanza giaceva una donna priva di sensi, con segni di strangolamento e ferite sul corpo.

Gli agenti praticano immediatamente le manovre di rianimazione, riuscendo a farla respirare fino all’arrivo dei sanitari, che l’hanno trasportata d’urgenza in ospedale a Napoli. L’uomo viene arrestato per tentato omicidio, sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia. Grazie all’intervento tempestivo e coordinato dei poliziotti, donna e bimbo sono in salvo.

