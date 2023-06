Tentato trafugamento alla pompa di benzina, ladri non riescono a portar via la cassa

PUBBLICITÀ

Stanotte alcuni malviventi hanno tentato un furto ad una pompa di benzina ad Arzano. Il distributore, quello IP di via Luigi Rocco, è stato vandalizzato nel tentativo di trafugare la cassa continua della pompa self service. Fortunatamente, nonostante abbiano abbattuto le colonnine, non sono riusciti a portar via la cassa con il denaro. I carabinieri sono attualmente all’opera per ricostruire la dinamica e risalire ai responsabili.

Bomba al distributore di benzina a Napoli, distrutta la cassa

Lo scorso 12 giugno alle le 5:30 i Carabinieri della compagnia di Poggioreale sono intervenuti in un distributore di carburanti a via della villa Romana tra Barra e Ponticelli per la segnalazione di un forte boato.

Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare sembra che ignoti abbiano fatto esplodere un ordigno artigianale nel tentativo di impossessarsi del denaro contenuto all’interno della cassa automatica. Indagini in corso. Sul posto anche i Carabinieri artificieri, la sezione rilievi del comando provinciale di Napoli e i militari della stazione Ponticelli