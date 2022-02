Trema la terra in Campania nella notte, registrato un terremoto di magnitudo 3.1

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.1 è stata registrata alle 2:06 in Campania, al confine col Molise. Secondo i rilevamenti dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv), il sisma ha avuto ipocentro a 10 chilometri di profondità ed epicentro tra Sassinoro (Benevento) e Sepino (Campobasso). Non si segnalano danni a persone o cose. (ANSA).

Un’altra scossa è stata avvertita sempre a Sassinoro 6 minuti dopo, ma di magnitudo 1.4. Mentre a Morcone ne è stata registrata un’altra di magnitudo 2 poco dopo le 4 del mattino.

DAL NOSTRO ARCHIVIO [06/02/2022] | Trema la terra ai Campi Flegrei, registrate 3 scosse di terremoto in pochi minuti

Dalle 10:10 si questa mattina, è in corso una sequenza sismica nei Campi Flegrei. Il terremoto più ‘energetico’ – come indicato dal sismografo – è di magnitudo 1.0 e si è verificato intorno alle 10:13. Profondità di 1,9 km e con epicentro a Bagnoli. L’ultimo , invece, alle ore 10:48 di magnitudo 0.3 nei pressi del vulcano Solfatara.

Stando a quanto riportato da Il Mattino, le scosse sono state avvertite dalla popolazione. Alcuni residenti in zona epicentrale, su Facebook, scrivono: «Via Antiniana sì, tante»; «Si, due, via Napoli» ; «Anche Bagnoli »; «Via pisciarelli si» ; «Sentita via San gennaro agnano». Sono i commenti riportati dal quotidiano, che testimoniano la preoccupazione dei residente per l’evento sismico.