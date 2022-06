L’eroe della Champions sceglie Positano, la romantica proposta di Courtois alla compagna

Proposta di matrimonio davanti alla Costiera Amalfitana per Thibaut Courtois, il portiere del Real Madrid protagonista della finale di Champions vinta contro il Liverpool. Il 30enne belga, in vacanza a Ravello, ha scelto una gita in yacht con lo sfondo di Positano per chiedere alla 23enne modella israeliana Mishel Gerzig di sposarlo.

Courtois e la compagna da martedì scorso hanno preso una lussuosa suite dell’hotel Palazzo Avino di Ravello da non meno di 5mila euro per notte. E durante un’escursione in barca lungo la costa, l’estremo difensore belga ha messo in atto il piano escogitato per sorprendere la bella Mishel: con la complicità dell’equipaggio, durante una sosta nelle acque di Positano al tramonto, con in mano la scatolina con l’anello, si è inginocchiato e ha pronunciato la frase di rito.

A testimoniarlo gli scatti pubblicati dalla stessa modella sul suo profilo Instagram e prontamente condivisi da Courtois. “Yes to a lifetime with you”, il post della foto che li ritrae insieme al tramonto, lui in ginocchio sul ponte del motoscafo e lei con le mani al viso.