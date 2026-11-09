Torna a colpire un ufficio postale, preso il rapinatore ‘senza impronte’

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Aveva escogitato un sistema per non lasciare impronte, senza rinunciare alla libertà di movimento delle mani: ricopriva i polpastrelli di colla, affidando a quella sottile pellicola il compito di sottrarlo ai rilievi dattiloscopici. Lo stratagemma, anziché garantirgli l’anonimato, si è trasformato in un elemento distintivo, che ha contribuito a riportare gli investigatori della Polizia di Stato sulle tracce di un cinquantatreenne romano, già arrestato in passato per rapina e nuovamente sorpreso in flagranza dagli agenti del XIII Distretto Aurelio.

A riaccendere i riflettori sull’uomo è stata una rapina consumata il mese scorso ai danni di un supermercato in via Baldo degli Ubaldi. Ricostruendo la sequenza dei fatti, gli investigatori hanno colto alcune significative analogie con altri colpi attribuiti ad un cinquantatreenne romano, già arrestato nel 2023 per una rapina commessa in un ufficio postale della Magliana e per ulteriori episodi ai danni di esercizi commerciali.

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Agiva a mani nude

Ad indirizzare i sospetti verso l’odierno indagato è stato un dettaglio, riconducibile all’insolita scelta di agire a mani nude, nonostante il volto travisato. Seguendo la traccia di quello stratagemma, gli investigatori ne hanno ricostruito e monitorato gli spostamenti, fino ad individuare, nel corso di mirati servizi di osservazione, lo stesso scooter immortalato dalle telecamere di videosorveglianza durante la rapina dello scorso ottobre ed utilizzato dal cinquantatreenne per assicurarsi la fuga.

Il monitoraggio ha consentito agli agenti di documentare anche le fasi preparatorie di una nuova incursione. Dopo aver parcheggiato il mezzo -occultandone la targa- nei pressi di un ufficio postale in via di Boccea, l’odierno indagato avrebbe effettuato una prima ricognizione all’interno della filiale, per poi allontanarsi e fare rientro nella propria abitazione.

Torna sul luogo del delitto

A distanza di alcune ore, tornato sul posto, è stato intercettato mentre, dopo aver messo a segno il colpo, si accingeva a lasciare l’ufficio con lo scaldacollo ancora sollevato per coprire parte del volto. A ricomporre definitivamente il mosaico investigativo sono state le testimonianze raccolte dai dipendenti ed i riscontri acquisiti nell’immediatezza: 1.000 euro di refurtiva, il nastro isolante utilizzato per occultare la targa dello scooter e, soprattutto, uno strato di colla sui polpastrelli.

Proprio quest’ultimo stratagemma -lo stesso adottato anche quando era stato individuato in passato- ha fornito l’ultimo tassello di una ricostruzione investigativa culminata nel suo arresto in flagranza per rapina pluriaggravata. L’Autorità Giudiziaria ha convalidato l’operato della Polizia di Stato, disponendo nei suoi confronti la misura cautelare in carcere.

Per completezza si precisa che le evidenze informative ed investigative sopra descritte attengono alla fase delle indagini preliminari e che, pertanto, per l’indagato vige il principio di presunzione di innocenza fino ad un eventuale accertamento definitivo con sentenza irrevocabile di condanna.