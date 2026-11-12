Tragedia sfiorata ad Acerra, giovane accoltellato alla schiena durante la lite

Poco fa i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castello di Cisterna sono intervenuti nella clinica Villa dei fiori. Poco prima un 32enne si era presentato con una ferita d’arma bianca alla schiena.
Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che due persone – riconosciute dalla vittima quali autori di furti di e-bike avvenuti nei giorni scorsi ad Acerra – abbiano aggredito il 32enne durante la colluttazione colpendolo alla schiena. La vittima è stata dimessa con 5 giorni di prognosi.
Indagini in corso.