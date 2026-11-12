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Tragedia sfiorata ad Acerra, giovane accoltellato alla schiena durante la lite

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Tragedia sfiorata ad Acerra, giovane accoltellato alla schiena durante la lite
Tragedia sfiorata ad Acerra, giovane accoltellato alla schiena durante la lite
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Poco fa i carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Castello di Cisterna sono intervenuti nella clinica Villa dei fiori. Poco prima un 32enne si era presentato con una ferita d’arma bianca alla schiena.

Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che due persone – riconosciute dalla vittima quali autori di furti di e-bike avvenuti nei giorni scorsi ad Acerra – abbiano aggredito il 32enne durante la colluttazione colpendolo alla schiena. La vittima è stata dimessa con 5 giorni di prognosi.

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Indagini in corso.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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