PUBBLICITÀ
HomeCronacaTravolge un agente e finge il furto dell'auto, fermato 22enne di Arzano
CronacaCronaca locale

Travolge un agente e finge il furto dell’auto, fermato 22enne di Arzano

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
Ultima modifica:
Travolge un agente e finge il furto dell'auto, fermato 22enne di Arzano
Travolge un agente e finge il furto dell'auto, fermato 22enne di Arzano
PUBBLICITÀ

Si è conclusa nel giro di un giorno l’operazione che ha portato all’individuazione e al fermo di un 22enne di Arzano, responsabile di aver speronato un agente motociclista della Polizia Locale di Napoli per sfuggire a un controllo stradale.

La dinamica dei fatti

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio dell’8 gennaio, intorno alle ore 16:00. Una pattuglia di motociclisti della Polizia Locale, in servizio in Piazza Bovio, ha intimato l’alt a un’Audi dopo aver sorpreso il conducente intento a utilizzare il cellulare durante la guida. L’uomo, invece di accostare, ha accelerato bruscamente in direzione di via Medina.

PUBBLICITÀ

Durante l’inseguimento tra le vie del centro, il conducente ha speronato intenzionalmente uno degli agenti, provocandone la caduta, per poi dileguarsi verso via Cristoforo Colombo.

L’agente ferito è stato immediatamente soccorso.

Le indagini e il tentativo di depistaggio

Le indagini, condotte dal GIT (Gruppo Intervento Territoriale) della Polizia Locale, sono scattate immediatamente. Attraverso l’analisi delle telecamere di videosorveglianza, gli agenti sono risaliti alla targa della vettura, risultata di proprietà di un autonoleggio. L’auto è stata localizzata poco dopo in un parcheggio dell’area portuale e posta sotto sequestro penale.

Nel tentativo di costruirsi un alibi, il giovane si è presentato la mattina successiva presso la Tenenza dei Carabinieri di Arzano per denunciare falsamente il furto del veicolo. Tuttavia, grazie alla sinergia tra la Polizia Locale di Napoli e quella di Arzano, il 22enne è stato intercettato e bloccato proprio mentre formalizzava la falsa denuncia.

I provvedimenti

Il giovane dovrà ora rispondere di gravi reati, tra cui:

  • Resistenza a pubblico ufficiale;
  • Lesioni personali aggravate;
  • Danneggiamento aggravato;
  • Simulazione di reato.

Oltre alle conseguenze penali, al conducente sono state contestate numerose violazioni del Codice della Strada commesse durante la fuga, con il conseguente ritiro della patente. Sono tuttora in corso le attività per identificare gli altri tre passeggeri presenti nell’auto, che dovranno rispondere del reato di favoreggiamento.

L’operazione sottolinea l’efficacia delle moderne tecnologie di sorveglianza cittadina e l’importanza della collaborazione tra i diversi comandi di Polizia Locale per garantire la legalità e la sicurezza urbana.

PUBBLICITÀ
Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati