Travolge un agente e finge il furto dell’auto, fermato 22enne di Arzano

Si è conclusa nel giro di un giorno l’operazione che ha portato all’individuazione e al fermo di un 22enne di Arzano, responsabile di aver speronato un agente motociclista della Polizia Locale di Napoli per sfuggire a un controllo stradale.

La dinamica dei fatti

L’episodio è avvenuto nel pomeriggio dell’8 gennaio, intorno alle ore 16:00. Una pattuglia di motociclisti della Polizia Locale, in servizio in Piazza Bovio, ha intimato l’alt a un’Audi dopo aver sorpreso il conducente intento a utilizzare il cellulare durante la guida. L’uomo, invece di accostare, ha accelerato bruscamente in direzione di via Medina.

Durante l’inseguimento tra le vie del centro, il conducente ha speronato intenzionalmente uno degli agenti, provocandone la caduta, per poi dileguarsi verso via Cristoforo Colombo.

L’agente ferito è stato immediatamente soccorso.

Le indagini e il tentativo di depistaggio

Le indagini, condotte dal GIT (Gruppo Intervento Territoriale) della Polizia Locale, sono scattate immediatamente. Attraverso l’analisi delle telecamere di videosorveglianza, gli agenti sono risaliti alla targa della vettura, risultata di proprietà di un autonoleggio. L’auto è stata localizzata poco dopo in un parcheggio dell’area portuale e posta sotto sequestro penale.

Nel tentativo di costruirsi un alibi, il giovane si è presentato la mattina successiva presso la Tenenza dei Carabinieri di Arzano per denunciare falsamente il furto del veicolo. Tuttavia, grazie alla sinergia tra la Polizia Locale di Napoli e quella di Arzano, il 22enne è stato intercettato e bloccato proprio mentre formalizzava la falsa denuncia.

I provvedimenti

Il giovane dovrà ora rispondere di gravi reati, tra cui:

Resistenza a pubblico ufficiale;

Lesioni personali aggravate;

Danneggiamento aggravato;

Simulazione di reato.

Oltre alle conseguenze penali, al conducente sono state contestate numerose violazioni del Codice della Strada commesse durante la fuga, con il conseguente ritiro della patente. Sono tuttora in corso le attività per identificare gli altri tre passeggeri presenti nell’auto, che dovranno rispondere del reato di favoreggiamento.

L’operazione sottolinea l’efficacia delle moderne tecnologie di sorveglianza cittadina e l’importanza della collaborazione tra i diversi comandi di Polizia Locale per garantire la legalità e la sicurezza urbana.