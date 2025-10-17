Truffa del ‘finto maresciallo’, coppia di Giugliano arrestata sulla Napoli-Bari

Una coppia, lui di Giugliano e lei di Foggia, sono stati arrestati dalla Polizia stradale di Grottaminarda sull’A16 Napoli – Bari, dopo che avevano commesso una truffa ai danni di una coppia di anziani a Carovigno, in provincia di Brindisi. Portati in carcere a Benevento, il giudice per le indagini preliminari, all’esito dell’udienza di convalida dell’arresto, lo ha scarcerati e gli ha concesso gli arresti domiciliari, accogliendo la richiesta dell’avvocato Luigi Poziello. Entrambi saranno processati per truffa pluriaggravata.
Il fatto
La coppia di anziani aveva ricevuto la classica, ormai, telefonata a casa da parte del finto maresciallo dei Carabinieri, sostenendo falsamente che il proprio veicolo era stato utilizzato da ignoti malfattori per rapinare una gioielleria. A questo punto la coppia si è presentata a casa chiedendo di poter ispezionare i gioielli presenti nell’abitazione al fine di comparare se erano gli stessi rubati nella gioielleria, per poi impossessarsi degli stessi e scappare verso la Campania, dove la fuga però è terminata grazie all’intervento della volante della stradale, che lo ha acciuffato e gli ha stretto le manette ai polsi.