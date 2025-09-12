“Posso farti una foto?”, turista rapinata davanti al Santuario di Pompei

PUBBLICITÀ
Gli agenti del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Pompei hanno arrestato un uomo, gravemente indiziato di essere l’autore di una violenta rapina avvenuta lo scorso 24 agosto 2025 ai danni di una donna indiana. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal GIP di Torre Annunziata su richiesta della Procura della Repubblica.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, l’indagato, a bordo della propria auto, avrebbe avvicinato la vittima nei pressi del Santuario mariano con il pretesto di scattarle alcune foto. Con un gesto veloce poi si sarebbe impossessato dello zaino della donna.

Ferita la turista a Pompei

Nel tentativo di fuggire, l’uomo sarebbe rientrato rapidamente nel veicolo e, per garantirsi la refurtiva e l’impunità, avrebbe colpito più volte la donna con lo sportello, procurandole una ferita al sopracciglio che ha richiesto quattro punti di sutura e una prognosi di sette giorni.

Le indagini, coordinate dalla Procura, hanno permesso di identificare il presunto autore grazie all’analisi di diverse immagini provenienti da sistemi di videosorveglianza pubblici e privati. Elementi ritenuti gravi e concordanti hanno portato all’emissione della misura cautelare. Dopo le formalità di rito, l’arrestato è stato trasferito nel carcere di  Poggioreale.

