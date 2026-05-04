Ubriaco alla guida a Fuorigrotta, provoca un incidente e picchia gli agenti: c’è la condanna

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Si è messo alla guida ubriaco e ha provocato un incidente stradale, poi ha aggredito gli agenti della Polizia Municipale. Per questo un uomo, Vincenzo Esposito, è stato condannato a un anno di reclusione a Napoli con le accuse di guida in stato di ebbrezza e aggressione a Pubblico Ufficiale.

Esposito è stato poi rimesso in libertà con il solo obbligo di presentazione alla Polizia Giudiziaria, come reso noto dal suo avvocato difensore Giorgio Pace.

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Ubriaco alla guida a Fuorigrotta, provoca un incidente e picchia gli agenti: condannato

Nella fattispecie, in via Caio Duilio, quartiere Fuorigrotta, gli agenti della locale Unità Operativa sono intervenuti per eseguire i rilievi in seguito a un incidente stradale nel quale erano state coinvolte due automobili. Il conducente di una delle due vetture era in evidente stato di alterazione psico-fisica, ma ha rifiutato l’identificazione e l’alcol test, aggredendo gli agenti intervenuti.

Dopo averlo bloccato, i poliziotti municipali hanno condotto l’uomo presso il Pronto Soccorso dell’ospedale San Paolo, dove i medici l’hanno sottoposto ai test, che hanno evidenziato un tasso alcolemico nel sangue di gran lunga superiore ai limiti consentiti dalla legge. Nel nosocomio partenopeo, l’uomo ha aggredito nuovamente gli agenti: da quanto si apprende, per nessuno di loro ci sono state gravi conseguenze.

Esposito è stato giudicato con rito direttissimo. Per lui una condanna a un anno di reclusione agli arresti domiciliari e obbligo di firma.