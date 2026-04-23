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Ucciso con un colpo di pistola al petto, chi era il muratore Leonardo

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
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Ucciso con un colpo di pistola al petto, chi era il muratore Leonardo
Leonardo Mocci
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Leonardo Mocci aveva trascorso la serata con alcuni amici con i quali sarebbe rimasto con loro fino a mezzanotte a Villacidro. Il 23enne si era allontanato dall’ingresso della palazzina quando è stato raggiunto da qualcuno che gli ha sparato un colpo di pistola al petto.

I molti residenti della zona hanno sentito frastuono dopodiché qualcuno ha visto a terra Leonardo. A Monserrato sono arrivati carabinieri e 118. I medici hanno provato a lungo a rianimare il 23enne ma non c’è stato nulla da fare: il proiettile probabilmente gli ha perforato il cuore.

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I carabinieri adesso stanno cercando di ricostruire le ultime ore di vita del muratore. Gli amici di Leonardo Mocci che hanno trascorso la serata con lui sono stati identificati e gli investigatori li stanno ascoltando in caserma a Quartu. I militari stanno raccogliendo anche le testimonianze dei residenti e cercando di recuperare eventuali video di telecamere. Al momento c’è la massima riservatezza sullo sviluppo delle indagini.

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