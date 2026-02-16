Ucciso fuori al bar a Licola, 4 arresti contro il clan

PUBBLICITÀ

Un omicidio di camorra è stato risolto dopo 15 anni. I Carabinieri della Compagnia di Pozzuoli hanno eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 4 persone. Sono gravemente indiziate dei reati di omicidio premeditato nonché di detenzione e porto illegali di arma comune da sparo, delitti aggravati dal metodo mafioso e dalla finalità di agevolare il clan Pagliuca di Pozzuoli. Si tratta di Mario Pagliuca, Ferdinando Aulitto, Salvatore Cianciulli e Leonardo Tortorella come riportato da CronacaFlegrea.

Agguato fuori il bar a Licola

In particolare, gli indagati avrebbero preso parte -in qualità rispettivamente di mandanti ed esecutori- all’omicidio di Carmine Campana, avvenuto il 15 maggio 2010 nel parcheggio di un bar a Licola. Il delitto sarebbe stato realizzato per affermare il controllo del territorio in contrapposizione al gruppo Beneduce, cui sarebbe appartenuta la vittima, che veniva attinta da una serie di colpi d’arma da fuoco al volto.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini e, quindi, presunte innocenti fino a sentenza definitiva.