Umberto D’Aponte riappare sui social, la sorella: “Tutto torna prima o poi”

Umberto D’Aponte riappare sui social. L’ex marito di Guendalina Tavassi è apparso nelle storie della sorella Mery: un selfie davanti allo specchio, senza maglietta, con lo sguardo serio e deciso. Lo scorso maggio Umberto era uscito dal carcere e dal quel momento nessuno aveva più avuto sue notizie.

La faccenda è piuttosto delicata: l’uomo era finito in galera lo scorso febbraio, in seguito alla denuncia di maltrattamenti da parte della ex compagna che ha raccontato di averlo voluto fare anche per proteggere i suoi figli, testimoni di alcune scene di violenza. D’Aponte, da parte sua, ha sempre rigettato le accuse. Oggi la Tavassi è fidanzata con Federico Perna, manager nel settore della ristorazione.

Le parole della sorella Mery

Poco dopo la storia del selfie del fratello davanti allo specchio, Mery D’Aponte pubblica una altra storia con su scritto: “Il vostro affetto è così grande che io non ho parole, vi si ama. Grazie e non solo da parte mia. Tutto torna, prima o poi”. Sotto, lo scorrere delle centinaia di risposte alla foto di Umberto.