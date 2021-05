Nella puntata di Uomini e Donne di lunedì 10 maggio 2021, contro ogni previsione Samantha Curcio porta a termine il suo percorso, dopo aver conosciuto Alessio Ceniccola e Bohdan Beyba. La tronista salernitana ha scelto Alessio, ma ha preso una decisione inaspettata, perché non ha voluto far uscire il nuovo compagno dallo studio ed ha fatto entrare Bohdan, che quindi, come riportato dal sito Biccy, ha subito capito di non essere la scelta.

Samantha Curcio ringrazia Maria De Filippi

Prima di chiamare il prescelto, però, Samantha ha voluto ringraziare Maria De Filippi, facendo un passaggio importante sul bodyshaming: “Ho sempre pensato che tu hai costruito la tua carriera regalando la felicità agli altri, sei un distributore di felicità, qui regali la cosa più importante del mondo, l’amore. Ti ringrazio per avermi scelta, so che hai voluto lanciare un messaggio scegliendo me, spero di essere stata all’altezza”.

“Si arriva quindi a far uscire i corteggiatori per fare la scelta. Samantha Curcio ringrazia tutti e soprattutto Maria che ha scelto lei per dare un segnale forte alle donne, si dispiace se non è stata sempre all’altezza ma è stata sè stessa nel bene e nel male. – si legge su Il Vicolo delle News – E’ rimasta ferita da tanti attacchi sui social come davanti a chi la chiamava “la porchetta dagli occhi azzurri”.

Il primo colpo di scena a Uomini e Donne è arrivato quando Samantha Curcio, ha fatto entrare in studio Alessio e di solito, il primo ad essere chiamato non è la scelta. Il ragazzo sembra nervoso poi si rilassa. Samantha le dice che non ha mai fatto una dichiarazione d’amore ad un uomo. Lui però l’ha fatta sentire bella e una Principessa, voluta e l’ha saputa leggere capendo che va presa con dolcezza. Anche se sembra avere una carattere forte. Lui non risponde nemmeno, l’abbraccia e la bacia (anche se sono senza mascherine) e sulle notte di “Tutta la notte” di Sangiovanni ballano sotto una pioggia di petali.

Subito dopo Maria dice a Samantha Curcio che farà uscire Alessio affinchè lei possa dar la notizia a Bohdan. La tronista, però, non vuole far uscire il nuovo fidanzato. Chiede di farlo restare in studio mentre parla con l’altro perchè tanto non ci rimarrà male. Ne è sicura, perchè non è preso da lei altrimenti non avrebbe fatto tutte le scene che ha fatto.

Lui, entra e vede i petali nello studio di Uomini e Donne e Alessio. Tina gli fa la battuta: “Come vedi non sei tu la scelta”. Samantha Curcio gli parla dicendo che non lo ha mai visto sincero e che ha fatto solo scena. Le sue amiche l’hanno sempre messa in guardia su questo”.