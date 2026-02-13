Urla e sangue a Secondigliano, accoltella i fratelli in casa: arrestato 38enne

PUBBLICITÀ

Scene di sangue e urla in un appartamento di Secondigliano, dove i carabinieri della locale stazione sono intervenuti dopo una chiamata al 112. Al loro arrivo si sono trovati davanti a un’aggressione familiare degenerata in violenza.

Un 38enne del posto è stato arrestato con l’accusa di maltrattamenti in famiglia. Secondo quanto ricostruito dai militari, l’uomo avrebbe prima aggredito il fratello 20enne, per poi scagliarsi contro l’altro fratello, 40 anni, che ha riportato le conseguenze più gravi: è stato colpito alla coscia con un coltello da cucina.

Mentre il personale del 118 raggiungeva l’abitazione per prestare soccorso, i carabinieri hanno bloccato l’aggressore e avviato gli accertamenti. Dalle prime verifiche sarebbe emerso che gli episodi di maltrattamenti andavano avanti da tempo, non solo nei confronti dei due fratelli ma anche dei genitori.

Gli investigatori non escludono che alla base dell’ennesimo scatto di violenza possa esserci la dipendenza dalla droga.

I due fratelli feriti hanno riportato prognosi rispettivamente di 4 e 6 giorni. Il 38enne è stato arrestato e trasferito in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria.