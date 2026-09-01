PUBBLICITÀ

A 22 anni dalla scomparsa di Denise Pipitone, svanita nel nulla a quasi 4 anni da Mazara del Vallo il 1° settembre 2004, la mamma Piera Maggio ha pubblicato un nuovo toccante messaggio per la figlia: “Non sei mai stata dimenticata. Noi ti aspettiamo. Non smetteremo mai di cercarti”.

Allo scoccare della mezzanotte di martedì 1° settembre, Piera Maggio ha pubblicato un nuovo post su Facebook, con un messaggio rivolto alla figlia Denise Pipitone.

PUBBLICITÀ

Ventidue anni fa la scomparsa di Denise Pipitone, mamma Piera: “Non smetteremo mai di cercarti”

“Dal 1° settembre 2004, il giorno in cui sei stata rapita quando avevi quasi 4 anni, la nostra vita è cambiata per sempre” si legge nel messaggio. Piera Maggio ha scritto ancora: “Da quel giorno continuiamo a lottare con amore e speranza, con il desiderio più grande di poterti riabbracciare e riportarti a casa”.

“Vogliamo che tu sappia che non sei mai stata dimenticata“, si legge in un altro passaggio del testo. E ancora: “Denise, noi ti aspettiamo. Non smetteremo mai di cercarti. Mamma Piera e papà Pietro”.

Le parole del sindaco di Mazara del Vallo su Denise Pipitone

Anche il sindaco di Mazara del Vallo, Salvatore Quinci, ha rilasciato alcune dichiarazioni nel giorno del ventiduesimo anniversario della scomparsa di Denise Pipitone. Le sue parole riportate da ANSA: “Il rapimento di Denise Pipitone, avvenuto il primo settembre di 22 anni fa, è una ferita aperta e dolorosa innanzitutto per la famiglia, ma anche per tutta quella parte sana della nostra comunità, che è la stragrande maggioranza, che è rimasta profondamente scossa dal quel gesto criminale ancora senza giustizia”.

Il sindaco Quinci ha aggiunto: “Ritrovare un giorno Denise sana e salva, poterla riabbracciare, è il sogno dei suoi cari e tutti noi e la speranza non è mai tramontata. Denise è diventata idealmente la figlia di tutti noi. Di quella Mazara del Vallo sana e laboriosa che nulla a che fare con coloro i quali, certamente pochi e interessati, che forse avrebbero potuto dare un contributo alle indagini e non lo hanno fatto“.

La scomparsa di Denise Pipitone

Denise Pipitone, nata il 26 ottobre 2000, è scomparsa nella mattinata di mercoledì 1° settembre del 2004 a Mazara del Vallo, mentre giocava davanti casa.

Da quel momento, di lei si sono perse completamente le tracce, nonostante la lunga battaglia della madre Piera Maggio e della famiglia per fare chiarezza sulla sua scomparsa.