[Video]. Marito e moglie muoiono a poche ore di distanza, l’ultimo desiderio: “Un giro in carrozza per Napoli”

Antonio Sarnataro e Antonietta Petrillo sono morti a poche ore uno dall’altra. Una coppia che si è amata per la vita, molto conosciuta nei Quartieri Spagnoli. Antonietta, conosciuta come la Pizzaiola delle Chianche, aveva chiesto alla figlia di essere portata con il tiro a 6 in giro per il quartiere e che alle sue esequie partecipasse tutto il rione. Così è stato. La carrozza ha fatto il giro del centro storico, passando anche per via Toledo. I coniugi sono morti nello stesso giorno, lunedì scorso, a distanza di poche ore l’una dall’altro, entrambi per arresto cardiaco.

Volevano un funerale in vecchio stile, con i cavalli e il carro. Questa era la loro ultima volontà ed è stata rispettata. Sul posto sono intervenute anche le volanti della polizia: alla carrozza a sei cavalli è stato impedito il transito tra i vicoli della zona di Montecalvario perché avrebbe potuto generare problemi di ordine pubblico. Qualcuno ha anche giocato i numeri: 6 il cavallo nero, 66 il funerale, 72 la meraviglia e 90 il carro funebre.