[Video]. Rapinatori picchiati dopo il colpo in pasticceria nel Napoletano, ora i carabinieri cercano gli aggressori

La rapina, il violento pestaggio poi i fermi: queste le tre puntate dell’ennesimo episodio di cronaca avvenuto in provincia di Napoli. A Castello di Cisterna i Carabinieri della locale stazione hanno eseguito un fermo di indiziato di delitto nei confronti di tre persone. I 3 sono ritenuti gravemente indiziati del reato di rapina avvenuta il pomeriggio dello scorso 4 febbraio in una pasticceria di Castello di Cisterna. I militari – allertati dal 112 – sono intervenuti presso la locale stazione ferroviaria della circumvesuviana dove dei passanti hanno riconosciuto i 3 uomini quali autori della rapina in pasticceria. La scena era diventata virale sul web.

Il video del pestaggio

Prima dei fermi i 3 soggetti sono stati picchiati. E’ diventato infatti virale sui social ed in particolare su “welcome to favelas” un video che immortala 3 uomini vittime di un violento pestaggio sulla banchina della stazione ferroviaria di Castello di Cisterna. Le vittime sembrerebbero essere le stesse persone ritenute gravemente indiziate del reato di rapina ai danni di una pasticceria a Castello di Cisterna e fermati dai militari della locale compagnia. Le immagini riprese farebbero riferimento ad un arco temporale che precede il fermo. Sono in corso accertamenti volti all’identificazione di tutti gli attori della vicenda. Gli autori del rapina sono stati poi rintracciati e fermati dai militari dell’Arma. Adesso si cercano gli aggressori del pestaggio.

