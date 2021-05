Sistema un tavolino al centro della carreggiata a Napoli e si fa servire da un cameriere, incurante del traffico stradale e dei pericoli che può arrecare. È l’ennesima sceneggiata da TikTok, l’ennesimo filmato folle, irresponsabile e demenziale condiviso sui social con lo scopo di attirare attenzioni e followes.

Stavolta però ad esserne protagonista non è un adolescente ma un uomo adulto, un personaggio noto al pubblico napoletano per essersi eretto a paladino dei detenuti e dei delinquenti.

Le parole di Borrelli

“Abbiamo provveduto a sporgere denuncia contro il soggetto in questione, non nuovo nel dare vita a situazioni assurde e degradanti. Questa volta, per fare un video idiota su tiktok ha rallentato il traffico e messo a repentaglio la sua e l’altrui incolumità.

Stiamo provvedendo a segnalare e a denunciare tutti i filmati postati sui social che rappresentano azioni pericolose per chi le compie, per chi assiste e per gli altri, bisogna assolutamente mettere fine a questo fenomeno e per farlo ci vuole tolleranza zero. Chi crea pericolo per fare un video da pubblicare sui social va sanzionato duramente e senza remore”– le parole del Consigliere Regionale di Europa Francesco Emilio Borrelli.