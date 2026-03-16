Voleva la sacca di urine come borsa calda, scoppia il caos al Monaldi

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Momenti di tensione all’interno dell’ospedale Monaldi di Napoli, dove una donna è stata denunciata dai carabinieri per minaccia nei confronti del personale sanitario.

I militari del Nucleo Radiomobile di Napoli sono intervenuti dopo la segnalazione arrivata dal reparto in cui era ricoverata una paziente. Protagonista della vicenda una 55enne napoletana, sorella della degente.

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Secondo quanto ricostruito, la donna avrebbe chiesto ai sanitari di riscaldare una sacca delle urine per utilizzarla come sorta di borsa dell’acqua calda da applicare alla sorella ricoverata. Di fronte al rifiuto del personale medico, la 55enne avrebbe reagito minacciando gli operatori sanitari.

L’episodio non ha avuto ulteriori conseguenze: non si sono registrati danni né interruzioni del servizio sanitario.

La donna è stata comunque denunciata per minaccia.