Agguato alla Sanità, arrestati due minori: uno è il fratello del killer di Giogiò Cutolo

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Due minorenni sono stati arrestati con l’accusa di aver tentato di uccidere due ragazzi, Antonio Martusciello (sinistra in foto) e Raffaele Pillo (destra in foto), nel cuore del centro storico di Napoli. L’agguato risale alla notte del 18 gennaio nel quartiere Sanità, dove i due giovani, in sella a uno scooter, furono bersaglio di colpi d’arma da fuoco in un contesto riconducibile a dinamiche criminali. Ad avere la peggio fu il 19enne Pillo.

I due indagati, entrambi minorenni, sono stati rintracciati e portati in carcere. Uno di loro è fratello del ragazzo già condannato per l’omicidio del musicista Giovanbattista Cutolo, avvenuto in piazza Municipio il 31 agosto 2023.

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L’operazione è stata condotta dalla Squadra Mobile, diretta dal primo dirigente Mario Grassia, nell’ambito di un’indagine coordinata dalla Procura per i minorenni di Napoli, guidata da Patrizia Imperato. Fondamentali, per risalire ai responsabili, le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza della zona.

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