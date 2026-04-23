Incendio in un appartamento a Portici, donna muore tra le fiamme

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I carabinieri della stazione di Portici sono intervenuti poco fa all’interno del parco San Ciro in Corso Garibaldi 254 per un incendio in un’abitazione. Una donna di 88 anni ha perso la vita per le ustioni provocate dalle fiamme. Sulle cause dell’incendio sono in corso accertamenti ma è verosimile che si sia trattato di un evento accidentale. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme che hanno distrutto cucina e salone. Indagini in corso.