Rapina all’Eurospin di Via Colonne a Giugliano, banditi in fuga con 600 euro

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Rapina nel tardo pomeriggio a Giugliano, dove intorno alle 18 due banditi hanno preso di mira il supermercato Eurospin di via Colonne. Secondo una prima ricostruzione, i malviventi – con il volto coperto e in sella a uno scooter – avrebbero fatto irruzione nell’esercizio commerciale, riuscendo a farsi consegnare l’incasso prima di darsi alla fuga. Il bottino ammonterebbe a circa 600 euro.

Non si esclude che i responsabili possano essere gli stessi che nei giorni scorsi hanno colpito un altro Eurospin a Mugnano di Napoli, seguendo modalità analoghe. Momenti di forte tensione all’interno del supermercato: clienti e dipendenti sono rimasti sotto choc per l’accaduto. Tra il personale cresce la preoccupazione, con il timore di nuovi episodi e un senso di insicurezza sempre più diffuso.

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Sull’episodio indagano le forze dell’ordine, impegnate a raccogliere elementi utili per identificare i responsabili.