Allarmi bomba nelle scuole italiane, minacce a Meloni: “Abbiamo piazzato una bomba”

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Una nuova ondata di allarmi bomba sta interessando centinaia di istituti scolastici in diverse città italiane. A far scattare l’emergenza è stata una mail anonima inviata alle segreterie delle scuole, contenente gravi minacce e annunci sulla presunta presenza di ordigni negli edifici. La comunicazione risulterebbe firmata da Mikhail Andropov, indicato come leader del cosiddetto Vilayat di Misoginistan, e sarebbe partita da un indirizzo di posta elettronica con dominio universitario di Taiwan.

Nel messaggio compaiono minacce rivolte alla popolazione italiana: «Siamo venuti per annientarvi, metteremo in atto genocidio contro italiani». Per precauzione, in diversi istituti è stata disposta l’evacuazione di studenti, insegnanti e personale scolastico, mentre le forze dell’ordine stanno effettuando le verifiche e le bonifiche per accertare l’eventuale presenza di esplosivi.

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Le minacce alla presidente del Consiglio

Nella stessa comunicazione, secondo quanto riportato da AdnKronos, sarebbe stata presa di mira anche la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Tra le frasi contenute nella mail ci sarebbe infatti anche la seguente minaccia: «Abbiamo piazzato una bomba nel motore dell’auto del vostro primo ministro».

L’allarme da Nord a Sud

Le segnalazioni hanno raggiunto numerose regioni. Nel Lazio sono state coinvolte diverse tipologie di istituti, dagli asili nido alle scuole dell’infanzia, passando per elementari, medie e superiori. Tra gli edifici evacuati figura anche l’istituto Giovanni Cagliero, nel quartiere Tuscolano di Roma, già interessato da un episodio analogo la scorsa settimana.

Sulla vicenda è intervenuto Simone Montori, coordinatore regionale della Rete degli Studenti Medi del Lazio: «Il governo intervenga per garantire la siturezza nelle scuole del nostro paese». E ancora: «Non è concepibile come una semplice mail possa seminare panico in tutta la penisola».

Situazione analoga nel Veneziano, dove le comunicazioni hanno raggiunto il liceo scientifico Giordano Bruno di Mestre e diversi altri istituti. Dalle 10:20 le segnalazioni hanno interessato anche il liceo Foscarini di Venezia, l’istituto comprensivo Mirano 2 e l’istituto 8 Marzo a Mirano, oltre al Galilei di Scorzè.

Evacuazioni e controlli sono stati disposti anche a Pescara, dove è stato coinvolto il liceo classico Gabriele D’Annunzio, e a Potenza, con gli istituti scolastici di secondo grado interessati dalle verifiche.

Decine le scuole coinvolte anche nel Vicentino, tra licei, istituti tecnici, medie ed elementari. A Vicenza, in particolare, le segnalazioni hanno riguardato il liceo scientifico Lioy e l’istituto Piovene. Messaggi analoghi sono arrivati inoltre alle segreterie didattiche di diverse scuole di Milano e provincia.

In provincia di Varese, infine, una ventina di istituti sono stati interessati dalle procedure di evacuazione, tra scuole primarie, medie e superiori, nei territori di Varese, Saronno, Busto Arsizio e Gallarate.

Il precedente del 2 novembre

Quello di oggi non è il primo episodio di questo genere. Soltanto nove giorni fa, il 2 novembre, un’altra ondata di minacce aveva coinvolto 279 scuole in tutta Italia.

In quell’occasione la comunicazione era stata attribuita al cosiddetto corpo delle guardie della rivoluzione islamica. Nel testo si parlava di un sacchetto di plastica contenente esplosivo, che sarebbe stato fatto detonare a distanza, accompagnando la minaccia con riferimenti all’uccisione e al ferimento dei sopravvissuti.

Anche in quel caso erano scattati gli interventi delle forze dell’ordine, con controlli e bonifiche all’interno degli edifici scolastici interessati.

La mail

“Questo è Mikhail Andropov, leader del Vilayat di Misoginistan. Siamo venuti per

annientarvi. Metteremo in atto un genocidio contro gli italiani.

Mi sono preparato a lungo per questo: uccidere ognuno di voi. Ho appena lasciato nel

vostro edificio, all’interno di un sacchetto di plastica, un potente ordigno esplosivo con

innesco a distanza.

L’ho posizionata in modo tale che l’onda d’urto si propaghi in tutto l’edificio. Di voi

rimarranno solo ossa e una poltiglia sanguinolenta.

Inoltre, abbiamo piazzato una bomba nel motore dell’auto del vostro primo ministro.

Dopodiché finiremo i sopravvissuti a coltellate”.

Il post della Meloni

“Il Governo sta seguendo con grande attenzione le numerose segnalazioni riguardanti gli allarmi bomba negli istituti scolastici.

Le Forze dell’Ordine e le Istituzioni, ad ogni livello, sono impegnate per monitorare la situazione e rassicurare i cittadini, le famiglie e il personale scolastico.

Al momento, dalle verifiche effettuate, non emerge alcun elemento che faccia ritenere sussistente un pericolo concreto. Le segnalazioni sembrano piuttosto riconducibili a una strategia volta a generare allarme e preoccupazione, sulla quale sono in corso tutti gli approfondimenti necessari.

Ho convocato a Palazzo Chigi una riunione per fare il punto sulla situazione e coordinare le ulteriori iniziative al riguardo.

Lo Stato è presente e sta facendo tutto ciò che è necessario per garantire la sicurezza dei cittadini”.