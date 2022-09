Auto con a bordo famiglia si ribalta e prende fuoco, morta una bambina 

Fiamme alte e boati assordanti questo l’incidente da incubo di stamattina sull’A12 Genova-Livorno nel quale ha tristemente perso la vita una bambina. Erano le 10:30 di questa mattina quando sull’A12 al km122 tra i caselli di Versilia e Massa un incendio con fiamme alte ha seguito il boato, entrambi sintomi di una tragedia.

Le prime dinamiche dell’incidente

Da ciò che emerge dalle prime ricostruzioni dell’incidente una autovettura si sarebbe ribaltata dopo aver tamponato un’altro veicolo. Subito dopo l’impatto e quindi essersi ribaltata l’auto si è vista immersa nelle fiamme. Il veicolo coinvolto ha infatti preso fuoco, al suo interno vi era una famiglia composta da quattro persone. Il nucleo famigliare, originario del Marocco, era composto da padre, madre e due bambine di 10 e 3/4 anni. A perdere la vita è stata proprio quest’ultima che nell’impatto è stata spinta fuori dal finestrino dall’urto. La più piccola ha perso la vita nell’incidente mentre gli altri tre componenti della famiglia sono stati trasportati all’ospedale delle Apuane in codice giallo. Non dovrebbero quindi essere in condizioni gravi, sulla seconda autovettura vi erano invece un’uomo ed una donna.

Resta chiusa la corsia Nord

Sul luogo della tragedia sono giunti svariati soccorsi: vigili del fuoco, ambulanze della Croce Verde di Pietrasanta e della Misericordia di Viareggio, polizia stradale e personale della Salt che si occupa della viabilità. Inoltre è stato poi allertato anche l’elisoccorso regionale Pegaso. Il tratto autostradale è stato infatti chiuso sia in direzione nord che in direzione sud. La chiusura della corsia a sud è stata effettuata per consentire ai soccorsi in elicottero di poter atterrare, è stata poi infatti riaperta. A rimanere chiusa è la direzione nord, dove è avvenuto l’incidente.