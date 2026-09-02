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Auto esplode in strada a Marano, aria irrespirabile e paura tra i residenti

Nicola Avolio
Di Nicola Avolio
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Auto esplode in strada a Marano, aria irrespirabile e paura tra i residenti
Auto esplode in strada a Marano, aria irrespirabile e paura tra i residenti
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Paura ieri sera a Marano dove si è verificata una violenta esplosione. Ad andare in fiamme, per cause ancora da accertare, è stata un’auto parcheggiata in via Che Guevara. Il fumo sprigionato dal rogo ha reso l’aria irrespirabile in pochi minuti.

Sul posto sono giunti i vigili del fuoco che hanno messo l’area in sicurezza e domato le fiamme. Registrato anche l’intervento delle forze dell’ordine che indagano sulla vicenda. La notizia ha subito fatto il giro dei social, con i residenti della zona che hanno segnalato lo spaventoso episodio con foto e video.

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Nicola Avolio
Nicola Avolio
Giornalista pubblicista, mi sono avvicinato per la prima volta alla professione iniziando a collaborare con la testata "La Bussola TV", dal 2019 al 2021. Iscritto all'albo dei pubblicisti da giugno 2022, ho in seguito iniziato la mia collaborazione presso la testata "InterNapoli.it", e per la quale scrivo tuttora. Scrivo anche per il quotidiano locale "AbbiAbbè" e mi occupo prevalentemente di cronaca, cronaca locale e sport.

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