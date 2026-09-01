Giallo a Napoli, giovane trasportato d’urgenza in ospedale: “E’ stato accoltellato”

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Paura nella notte a Napoli, dove il 29enne Emanuele Nesa è stato accompagnato all’ospedale Pellegrini con una ferita provocata da un’arma da taglio all’avambraccio destro.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia Napoli Centro, che hanno raccolto le prime informazioni sull’accaduto. Il giovane, fortunatamente, non è in pericolo di vita: dopo le cure dei sanitari è stato dimesso con una prognosi di 15 giorni.

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Restano da chiarire le circostanze nelle quali è avvenuto il ferimento. I carabinieri hanno avviato le indagini per ricostruire la dinamica dei fatti e accertare dove e come il 29enne sia stato colpito.