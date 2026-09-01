Rimase ferito in un incidente ad Agnano, Vincent non ce l’ha fatta: aveva solo 17 anni

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Non ce l’ha fatta Vincent G. D. S., il ragazzo di 17 anni rimasto gravemente ferito in un incidente stradale avvenuto una settimana fa ad Agnano, nella zona occidentale di Napoli. Il giovane è deceduto oggi, 1 settembre, all’ospedale Cardarelli, dove era ricoverato in condizioni critiche dopo lo schianto.

La vicenda aveva avuto inizio quando il 17enne era stato intercettato dagli agenti del commissariato di Bagnoli nei pressi di un distributore di carburante in via Scarfoglio. Con lui c’erano altri due giovani a bordo di un secondo scooter. Mentre gli altri si erano fermati per il controllo, Vincent aveva deciso di allontanarsi, dando il via a un inseguimento.

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Secondo quanto ricostruito, i poliziotti erano riusciti a raggiungerlo e a bloccarlo temporaneamente in via Antignana. Tuttavia, approfittando di un momento di distrazione degli agenti, il ragazzo era ripartito facendo perdere nuovamente le proprie tracce.

Poco dopo sono scattate le ricerche. Il giovane è stato ritrovato riverso a terra accanto allo scooter, già coinvolto in un grave incidente. Dagli accertamenti è emerso che aveva perso il controllo del mezzo, schiantandosi prima contro un palo dell’illuminazione pubblica e successivamente contro il muro di cinta di una concessionaria.

Trasportato d’urgenza dal 118 all’ospedale Cardarelli, era stato ricoverato in prognosi riservata e in pericolo di vita a causa di una grave ferita alla testa. Nei giorni successivi le sue condizioni erano rimaste molto serie ma stabili, fino al peggioramento che ha portato al decesso.

Dalle verifiche delle forze dell’ordine è emerso che il ragazzo non aveva precedenti penali. Tra le ipotesi al vaglio, quella che possa essere fuggito per timore del sequestro dello scooter, risultato privo di assicurazione e revisione.

La notizia della sua morte ha suscitato profondo cordoglio tra amici, familiari e conoscenti, che nelle ultime settimane avevano sperato in un miglioramento delle sue condizioni.