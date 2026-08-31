Brucia il centro commerciale cinese a Ercolano, distrutti i locali

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Stamattina i carabinieri della tenenza di Ercolano sono intervenuti in via Benedetto Cozzolino per l’incendio di un piccolo centro commerciale gestito da una cinese. Le fiamme hanno completamente distrutto i locali, sviluppati su circa 1400 metri quadrati.

Non ci sono feriti e sono in corso accertamenti per comprendere cause.

Ritrovata morta in casa a Gragnano, fermata la figlia di Genoveffa

Sabato Procura di Torre Annunziata ha sottoposto a fermo la figlia della 75enne il cui corpo carbonizzato è stato trovato ieri nell’abitazione di Gragnano. La misura precautelare è stata emessa al termine dell’interrogatorio della figlia convivente di Genoveffa Totaro durante il quale sono emersi “gravi indizi di colpevolezza”. Dalle prime indagini dei carabinieri è emerso che la figlia abbia cercato di dare fuoco alla casa materna dopo aver tagliato il tubo del gas generando un principio di incendio che avrebbe investito e ucciso la madre.

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