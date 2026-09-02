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Profondo dolore a Brusciano per la prematura scomparsa di Maria Sposito, morta all’età di appena 29 anni. La notizia ha rapidamente fatto il giro della comunità, lasciando sgomenti quanti la conoscevano.

In queste ore familiari, amici e conoscenti si stanno stringendo attorno ai suoi cari. A piangere Maria sono i genitori Sebastiano e Gaetanina Di Rosa, il fidanzato Sebastiano Piccolo, la sorella Tonia, il fratello Carlo, la nipote Rosa e tutti i familiari.

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Per consentire a quanti l’hanno conosciuta e amata di darle un ultimo saluto, la camera ardente è stata allestita oggi, 2 settembre, dalle ore 12 presso la Sala del Commiato di via G. Amendola, a Marigliano.

I funerali saranno celebrati domani, alle ore 12, nella parrocchia San Giovanni Battista di Brusciano, dove familiari, amici e cittadini si riuniranno per accompagnare Maria nel suo ultimo viaggio.

Anche la Paranza Insuperabile, attraverso i suoi responsabili e facchini, ha espresso vicinanza alle famiglie Sposito e De Rosa, colpite da un dolore improvviso e profondo.

Numerosi i messaggi di cordoglio arrivati in queste ore alla famiglia, in particolare al fratello Carlo, alla moglie Anna e a tutti coloro che stanno vivendo questo momento di grande sofferenza. L’intera comunità di Brusciano si stringe attorno ai familiari nel ricordo di Maria.

Brusciano in lutto per Maria Sposito: morta a soli 29 anni