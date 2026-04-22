Butta 7mila euro in contanti nella spazzatura, ritrovati dai carabinieri

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Un commerciante di Trieste ha buttato per sbaglio 7mila euro in contanti in un cassonetto dei rifiuti differenziati. Accortosi più tardi dell’errore, l’uomo andato corso dai carabinieri per raccontare l’accaduto, denunciando di aver smarrito il denaro. Fortunatamente, dopo due giorni di minuziosa ricerca, la somma è stata ritrovata.

Dopo la denuncia i militari si sono subito messi in contatto con il servizio di raccolta rifiuti cittadino, riuscendo così a individuare e successivamente bloccare l’automezzo che aveva raccolto i rifiuti nella zona indicata dall’interessato. Dopo due giorni di intenso lavoro di ricerca il denaro è stato ritrovato, ancora integro, e restituito al legittimo proprietario. I soldi euro erano risparmi e incassi dell’attività commerciale.

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