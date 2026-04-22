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Scontro frontale tra un tir e un’auto: 2 morti a Pagani, in provincia di Salerno. Il violento incidente stradale è avvenuto oggi pomeriggio, mercoledì 22 aprile, in via Mangioni.

Le vittime sarebbero un carabinieri fuori servizio di 59 anni, Domenico Allegri, e la suocera 90enne, che erano a bordo della vettura. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto i carabinieri, i vigili del fuoco e le ambulanze del 118 e l’auto medica della Solidarietà di Fisciano.

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Tremendo frontale auto-tir a Pagani, genero e suocera muoiono dopo l’impatto

Secondo le prime ricostruzioni, l’auto si sarebbe scontrata frontalmente con un camion. Le due persone a bordo dell’auto sono decedute sul colpo a causa del violento impatto. Si tratta di un carabiniere del posto di 59 anni, che era alla guida del veicolo, e della suocera di 90 anni, che si trovava sul lato passeggeri.

L’uomo lascia una moglie e figlio di 10 anni. Sul posto sono intervenute due ambulanze del 118 di Nocera Inferiore e un’auto medica dell’Associazione “La Solidarietà” di Fisciano, allertati dalla centrale operativa, ma ogni tentativo di rianimazione da parte dei sanitari è risultato inutile.

Carabinieri e vigili del fuoco hanno effettuato i rilievi e liberato la carreggiata. Le cause del sinistro non sono ancora chiare: secondo una prima ricostruzione, l’automobilista potrebbe aver perso il controllo del veicolo a causa di un colpo di sonno. L’autista del camion, che ha tentato di evitare l’impatto spostandosi verso il margine destro della strada, si è fermato immediatamente dopo lo scontro ed è stato sottoposto ai test alcolemici e tossicologici di routine. Sono in corso ulteriori accertamenti per definire l’esatta dinamica del sinistro.