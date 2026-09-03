Ruba la fede del marito defunto, fermato giovane scippatore di Napoli

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La Polizia di Stato di Caserta ha denunciato in stato di libertà un 18enne residente nel Napoletano, gravemente indiziato di rapina aggravata in concorso. I fatti risalgono allo scorso agosto, quando una donna di 75 anni, appena uscita da un bar di via Roma a San Felice a Cancello, è stata avvicinata da un uomo che le ha strappato una parte della collana d’oro, alla quale era legata anche la fede nuziale del defunto marito.

Durante la rapina, la donna è stata colpita al petto ed è caduta sul marciapiede. Il malvivente è poi fuggito a bordo di un’auto bianca guidata da un complice. La vittima è stata soccorsa e medicata in ospedale. Gli agenti del Commissariato di Maddaloni hanno avviato le indagini, analizzando le immagini delle telecamere pubbliche e private della zona. I filmati hanno permesso di risalire alla targa dell’auto utilizzata per la fuga e di ricostruire i movimenti dei complici prima del colpo.

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Gli accertamenti hanno portato al 18enne, riconosciuto fotograficamente dalla vittima e da un testimone. Il giovane era già noto agli investigatori: lo scorso aprile era stato denunciato per una truffa aggravata ai danni di un’altra anziana, fingendosi appartenente alle forze dell’ordine.