Cade dall’impalcatura in una villa, operaio grave all’ospedale del Mare

PUBBLICITÀ

Nel tardo pomeriggio, un operaio 62enne di Lettere è caduto da un’impalcatura alta circa 4 metri mentre eseguiva alcuni lavori edili in una villa privata. Trasportato all’Ospedale del Mare di Napoli, è ora in terapia intensiva, in pericolo di vita. Sul posto i Carabinieri di Castellammare di Stabia, Ispettorato del Lavoro, ASL, Polizia Municipale e UTC. L’area è sotto sequestro, indagini dei carabinieri in corso per ricostruire dinamica e posizione lavorativa.