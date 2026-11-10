Camorra e corruzione negli appalti pubblici, i nomi dei 13 arrestati

Nell’ambito di attività di indagine diretta dalla Procura della Repubblica, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli e il Nucleo Investigativo della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Napoli, oggi hanno eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 13 persone (delle quali 9 sottoposte alla misura della custodia in carcere, 4 a quella degli arresti
domiciliari.
Sono gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione maliosa, corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, istigazione alla corruzione, turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, tentata estorsione aggravata nonché emissione di fatture per operazioni inesistenti. L’indagine è stata coordinata dal Procuratore di Napoli, Nicola Gratteri.
In carcere sono finiti Vincenzo Pagano, Mario Veneruso, Giovanni Annunziata, Salvatore Alfuso, Antonio De Luca, tutti ritenuti ai vertici del clan Veneruso.
Stessa misura cautelare anche per Mario Langella, Concetta Iardino, Marco Langella e il presidente della Soresa Tommaso Casillo. Finiti agli arresti domiciliari Giuseppina Casoria, Vincenzo Esposito, Giuseppe Annone e Raffaele Mignogna.
Fondi occulti della camorra
Alcuni reati sarebbero stati realizzati con metodo mafioso, avvalendosi della forza di intimidazione del clan Veneruso o, comunque, al fine di agevolare l’organizzazione camorristica, radicata nei territori di Volla, Casalnuovo, Napoli-Ponticelli e Napoli zona orientale.
Dalle indagini, che avrebbero evidenziato un meccanismo di false fatturazioni finalizzato alla costituzione di fondi occulti, sarebbero anche emersi rapporti tra esponenti del clan Veneruso, pubblici funzionari e imprenditori operanti nei settori ambientale e sanitario, i quali avrebbero beneficiato dell’influenza del gruppo criminale, contribuendo in cambio al suo sostentamento.
Il clan Veneruso infiltrato a Casoria
In particolare, le attività investigative hanno riguardato appalti e affidamenti nel Comune di Volla, nei settori della gestione dei rifiuti, della manutenzione del verde pubblico, della sicurezza sul lavoro e della riscossione dei tributi locali; i servizi ambientali del Comune di Casoria; l’affidamento per la gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Somma Vesuviana, nell’ambito del quale sarebbero emersi condizionamenti degli atti di gara e nella valutazione delle offerte. Inoltre, nel Comune di Cercola si sarebbe verificato un episodio di istigazione alla corruzione relativo all’affidamento del servizio di conferimento, smaltimento e recupero della frazione umida dei rifiuti urbani.
Indagine sulla Sanità regionale
In un ambito diverso, poi, inerente al settore sanitario regionale, sarebbero emersi accordi illeciti volti a favorire determinate imprese, nell’ambito di una gara per il noleggio di barelle e nell’affidamento di servizi. Ad alcuni indagati sarebbero riferibili pure due episodi di tentata estorsione aggravata, caratterizzati da pretese economiche accompagnate da condotte ritenute intimidatorie.
Il G.I.P. ha inoltre disposto il sequestro preventivo delle quote societarie e dell’azienda di una società
con sede a Volla. Nei confronti di ulteriori indagati sono stati disposti inviti a comparire per l’interrogatorio preventivo. Contestualmente è stata data esecuzione a un decreto di perquisizione con il supporto del Servizio
Centrale Investigazione Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza.
Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui
sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini
e, quindi, presunte innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.
La nota del Governatore Roberto Fico
Appalti e corruzione, tra i 13 arrestati c’è il presidente della Soresa