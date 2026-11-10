Camorra e corruzione negli appalti pubblici, i nomi dei 13 arrestati

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Nell’ambito di attività di indagine diretta dalla Procura della Repubblica, il Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria della Guardia di Finanza di Napoli e il Nucleo Investigativo della Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Napoli, oggi hanno eseguito un’ordinanza cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Napoli, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia, nei confronti di 13 persone (delle quali 9 sottoposte alla misura della custodia in carcere, 4 a quella degli arresti

domiciliari.

Sono gravemente indiziate, a vario titolo, dei reati di associazione di tipo mafioso, concorso esterno in associazione maliosa, corruzione per l’esercizio della funzione, corruzione per atto contrario ai doveri d’ufficio, istigazione alla corruzione, turbata libertà degli incanti, turbata libertà del procedimento di scelta del contraente, tentata estorsione aggravata nonché emissione di fatture per operazioni inesistenti. L’indagine è stata coordinata dal Procuratore di Napoli, Nicola Gratteri.

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In carcere sono finiti Vincenzo Pagano, Mario Veneruso, Giovanni Annunziata, Salvatore Alfuso, Antonio De Luca, tutti ritenuti ai vertici del clan Veneruso.

Stessa misura cautelare anche per Mario Langella, Concetta Iardino, Marco Langella e il presidente della Soresa Tommaso Casillo. Finiti agli arresti domiciliari Giuseppina Casoria, Vincenzo Esposito, Giuseppe Annone e Raffaele Mignogna.

Fondi occulti della camorra

Alcuni reati sarebbero stati realizzati con metodo mafioso, avvalendosi della forza di intimidazione del clan Veneruso o, comunque, al fine di agevolare l’organizzazione camorristica, radicata nei territori di Volla, Casalnuovo, Napoli-Ponticelli e Napoli zona orientale.

Dalle indagini, che avrebbero evidenziato un meccanismo di false fatturazioni finalizzato alla costituzione di fondi occulti, sarebbero anche emersi rapporti tra esponenti del clan Veneruso, pubblici funzionari e imprenditori operanti nei settori ambientale e sanitario, i quali avrebbero beneficiato dell’influenza del gruppo criminale, contribuendo in cambio al suo sostentamento.

Il clan Veneruso infiltrato a Casoria

In particolare, le attività investigative hanno riguardato appalti e affidamenti nel Comune di Volla, nei settori della gestione dei rifiuti, della manutenzione del verde pubblico, della sicurezza sul lavoro e della riscossione dei tributi locali; i servizi ambientali del Comune di Casoria; l’affidamento per la gestione dei rifiuti urbani nel Comune di Somma Vesuviana, nell’ambito del quale sarebbero emersi condizionamenti degli atti di gara e nella valutazione delle offerte. Inoltre, nel Comune di Cercola si sarebbe verificato un episodio di istigazione alla corruzione relativo all’affidamento del servizio di conferimento, smaltimento e recupero della frazione umida dei rifiuti urbani.

Indagine sulla Sanità regionale

In un ambito diverso, poi, inerente al settore sanitario regionale, sarebbero emersi accordi illeciti volti a favorire determinate imprese, nell’ambito di una gara per il noleggio di barelle e nell’affidamento di servizi. Ad alcuni indagati sarebbero riferibili pure due episodi di tentata estorsione aggravata, caratterizzati da pretese economiche accompagnate da condotte ritenute intimidatorie.

Il G.I.P. ha inoltre disposto il sequestro preventivo delle quote societarie e dell’azienda di una società

con sede a Volla. Nei confronti di ulteriori indagati sono stati disposti inviti a comparire per l’interrogatorio preventivo. Contestualmente è stata data esecuzione a un decreto di perquisizione con il supporto del Servizio

Centrale Investigazione Criminalità Organizzata della Guardia di Finanza.

Il provvedimento eseguito è una misura cautelare disposta in sede di indagini preliminari, avverso cui

sono ammessi mezzi di impugnazione e i destinatari della stessa sono persone sottoposte alle indagini

e, quindi, presunte innocenti fino a eventuale sentenza definitiva di condanna.

La nota del Governatore Roberto Fico

Napoli, che hanno portato all’arresto del presidente di Regione Campania, Roberto Fico. “Alla luce dei gravi sviluppi dell’inchiesta della Procura di, che hanno portato all’arresto del presidente di So.Re.Sa . SpA, la società regionale che gestisce gli acquisti di beni e servizi destinati alle aziende del sistema sanitario campano, abbiamo provveduto a convocare immediatamente una assemblea dei soci per procedere a un incisivo cambiamento della governance della società, i cui assetti sono stati definiti nel 2022. La nostra volontà è imprimere una discontinuità netta rispetto all’attuale gestione, attraverso un rinnovamento profondo degli organi di governo e dei vertici societari, da realizzare con la massima tempestività e nel rispetto delle procedure previste. Non riteniamo sufficienti interventi parziali o soluzioni di semplice aggiustamento: è necessario aprire una fase completamente nuova, fondata su criteri rigorosi di trasparenza, competenza, responsabilità e controllo, garantendo al tempo stesso la continuità delle attività essenziali per il funzionamento del sistema sanitario regionale“, ha dichiarato il Presidente della

“Nel pieno rispetto del lavoro della magistratura, alla quale va la nostra massima fiducia, riteniamo indispensabile una risposta istituzionale immediata e chiara. Non possono esserci zone d’ombra nella gestione delle risorse pubbliche, tanto più quando riguardano la sanità e il diritto alla salute dei cittadini. La trasparenza, la legalità e la correttezza amministrativa non sono principi negoziabili, ma condizioni imprescindibili per il funzionamento delle istituzioni che perseguiamo dal primo giorno di governo regionale. La nostra responsabilità politica è garantire che ogni articolazione del sistema regionale operi esclusivamente nell’interesse pubblico, senza ambiguità, condizionamenti o compromessi”, conclude il presidente il Governatore.