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Carbonizzata nella sua casa di Licola, stava fumando nel letto

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
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Avrebbero trovato oltre cento mozziconi accanto al letto i vigili del fuoco chiamati a domare la fiamme costate la vita a Teresa Tiano, la 65enne morta carbonizzata ieri pomeriggio nella sua casa di Licola. A riportarlo Gennaro Del Giudice per Il Mattino. Nella stanza da letto annerita dal rogo anche una serie di indumenti aggrovigliati a terra e sul letto. Ed è da queste tracce che è stato ricostruito il dramma consumatosi ieri pomeriggio in un villino in via delle Colmate, nella zona di Licola. Sul posto sono giunti i poliziotti del commissariato di Pozzuoli – diretti dal vicequestore Raffaele Esposito – che con l’ausilio della scientifica hanno effettuato i rilievi nel villino. Le indagini sono coordinate dal sostituto procuratore Luigi Landolfi che ha disposto il sequestro della salma, che nel tardo pomeriggio di ieri è stata trasferita presso il centro di medicina legale del II Policlinico di Napoli dove sarà effettuata l’autopsia che servirà ad accertare con esattezza tempi e modalità che hanno portato al decesso. A dare l’allarme sarebbe stato il marito in quel momento presente in giardino. Non si esclude la presenza di uno o più sigarette rimaste accese a terra che, a contatto con gli indumenti, avrebbero innescato il rogo.

 

 

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