C’è la prima vittima dei botti nel Napoletano, petardo esplode in mano ad un 18enne

PUBBLICITÀ

C’è un primo ferito dei botti in provincia di Napoli. Ieri alle 17 circa i carabinieri sono intervenuti nell’Ospedale Pellegrini perché poco prima era arrivato, accompagnato da sua madre, un 18enne ferito.

Da una prima sommaria ricostruzione ancora da verificare pare che il ragazzo, verso le 16, mentre si trovava a Quarto in via Gramsci avrebbe raccolto un petardo inesploso da terra e nel tentativo di riaccenderlo gli sarebbe esploso tra le mani.

Per il giovane, ricoverato e non in pericolo di vita, una “ferita alla mano sinistra con distacco della prima falange del dito mignolo”.