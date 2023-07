Cena da 100 mila per festeggiare il nuovo yacht, lo scontrino dell’imprenditore fa il giro del web

PUBBLICITÀ

Al fine di festeggiare a pieno il varo del nuovo yacht di un imprenditore di Viareggio, provincia di Lucca, si organizza una cena senza limiti di spese.

Di tutto e di più

Rendere l’occasione indimenticabile e festeggiare il varo del nuovo yacht era l’intento del ricco armatore. L’imprenditore intendeva celebrare il varo dello yacht e per realizzare questo desiderio organizza una cena senza limiti. Piatti di pesce, 1,2 kg di caviale, aragoste arrivate per l’occasione dalla Sardegna, arselle, capesante, rombo, ricciola e altre pietanze venivano servite una dopo l’altra. Da bere c’era sia champagne che vino prestigiosi: Krug e Petrus Grand Vin Pomerol 2015.

PUBBLICITÀ

Il conto rifiutato

Ad occuparsi delle spese e ad aver offerto la cena a 23 persone più sei guardie del corpo è un imprenditore del Medio Oriente. L’armatore non ha badato a spese e parlare di un conto salato non sarebbe abbastanza per percepirne l’effettività. Il primo conto ammontava a 74 mila euro ma questa cifra non aveva né stupito l’armatore né tantomeno l’aveva fatto risentire della sfarzosa organizzazione. Così considerando le sue ampie possibilità incrementa l’incasso per il ristorante di lusso nel pieno centro e decide di ordinare ‘qualche altra bottiglia’.

Un regalo speciale alla fine della cena

“Facciamo pari, invece di 74mila te ne do 100mila e prendo qualche altra bottiglia”. Questa la proposta spiazzante dell’imprenditore al gestore del ristorante nel cuore di Viareggio. Alla fine della cena l’armatore, confidando pienamente nelle ottime forniture della cantina ha lasciato un ricordo dell’evento a tutti gli invitati facendo distribuire una magnum di Sassicaia.

Il lussuoso yacht

Celebrare il varo del nuovo yacht era il desiderio dell’importante armatore. Questo si è cimentato nell’organizzazione di una cena senza inibizioni o vincoli economici. L’intento era quello di conseguire un festeggiamento al pari del ‘festeggiato’: Uno yacht lussuoso dalla struttura confortevole e sorprendente. Il superyacht è stato un progetto dei cantieri toscani al suo interno possiede vasche Jacuzzi in ogni cabina oltre alle piscine e ad un cinema.