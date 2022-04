Da Napoli a Roma per un colpo da 3mila euro, arriva la condanna

Un uomo di 56 anni arrestato dai carabinieri per aver tentato il furto di capi di abbigliamento del valore di oltre tremila euro e aver picchiato l’addetto alla sicurezza che lo aveva scoperto. L’episodio è accaduto nella zona dei grandi magazzini a Tor Vergata, periferia est della Capitale, lo scorso venerdì pomeriggio.

Il 56enne, originario di Napoli, con precedenti, avrebbe nascosto in due borsoni, prima di avviarsi verso l’uscita, diversi capi di abbigliamento. Quindi la segnalazione al 112 e l’intervento in pochi minuti dei Carabinieri della Compagnia Frascati che, dopo l’arresto dell’uomo, hanno restituito la refurtiva al negozio. L’arresto del 56enne convalidato, mentre l’autorità giudiziaria ha già emesso a suo carico una condanna di tre anni e due mesi per rapina.

Le altre notizie | L’incredibile furto a Napoli, rubata la palina della fermata del bus: il video diventa virale [Articolo del 13 aprile 2022]

Carica una palina della fermata del bus sul tettuccio della propria auto in modo estremamente pericoloso, parcheggiata sul marciapiede, e se la porta via. È accaduto a Chiaiano, nei pressi della stazione della metro, e l’episodio è stato documentato da un cittadino che l’ha segnalato al Consigliere Regionale di Europa Verde Francesco Emilio Borrelli.

“Assurdo, davvero. Abbiamo sporto denuncia alla Polizia Municipale e abbiamo inviato una segnalazione all’ANM per chiedere il ripristino della fermata. Stiamo cercando anche di capire se l’uomo abbia divelto egli stesso la palina per portarsela via o se l’abbia trovata già staccata dal suolo. Siamo oramai circondati da barbari che saccheggiano e devastano il territorio rendendo la vita delle persone perbene insostenibil”, ha commentato Borrelli con il conduttore radiofonico Gianni Simioli.