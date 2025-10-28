PUBBLICITÀ

Sono passati 19 anni da quel 28 ottobre 2006, giorno in cui Pozzuoli si trovò a piangere Daniele Del Core e Loris Di Roberto. Due ragazzi di 18 anni, migliori amici, la cui vita fu spezzata da un gesto frutto dell’accecante gelosia di un loro coetaneo che quella sera si recò nei pressi della Solfatara con l’intenzione di uccidere Loris.

Daniele compì un atto di coraggio per difendere l’amico, atto che purtroppo gli costerà comunque la vita: Loris morì dopo l’aggressione, Daniele dopo otto giorni di ricovero in ospedale. Un atto folle che spezzò due giovani vite, due destini e che Pozzuoli ricorda ancora oggi, con la ferita aperta 19 anni fa e mai rimarginata.

Daniele Del Core e Loris Di Roberto, 19 anni fa l’omicidio dei due migliori amici a Pozzuoli: la storia

Ma cosa successe quella maledetta sera? E come si consumò il duplice omicidio di Daniele e Loris? Quest’ultimo, nell’estate di quell’anno, interruppe la relazione sentimentale che intratteneva con una ragazza, un legame iniziato 3 anni prima. La ragazza, terminata la relazione con Loris, comincia a frequentare Salvatore D’Orta, sebbene continui a cercare il suo ex ragazzo attraverso telefonate e messaggi sul cellulare.

Tanto è bastato per scatenare la gelosia omicida di Salvatore. La sera del 28 ottobre Daniele e Loris si trovano presso la Solfatara di Pozzuoli quando Salvatore D’Orta fa il suo ingresso con l’intento di uccidere Loris. Daniele si precipita in soccorso dell’amico e rimane ferito mortalmente da alcune pugnalate.

Nel novembre 2006 Salvatore viene portato nel carcere minorile di Airola in attesa di essere processato per il duplice omicidio di Loris e Daniele.

Nel 2007 il Tribunale per i Minorenni di Napoli condanna Salvatore D’Orta a 20 anni di reclusione, pena che verrà ridotta a 16 anni dalla Corte d’Appello di Napoli, Sez. Minorenni.

Il responsabile del duplice omicidio sconterà 7 anni di detenzione presso il carcere minorile di Airola.

La Corte di Cassazione nel 2009, rigettando i ricorsi prodotti da entrambe le parti, confermerà la decisione d’appello a 16 anni di reclusione nei confronti di Salvatore D’Orta.

In ricordo di Daniele Del Core è nata l’associazione «L’amico del cuore» – inaugurata il 10 novembre 2010 – con l’intento di promuovere dibattiti e riflessioni sui temi della giustizia e legalità.

Il ricordo del sindaco Gigi Manzoni

Il sindaco di Pozzuoli, Gigi Manzoni, ha ricordato i due giovani con un toccante post su Facebook: “Loris e Daniele erano due giovani della nostra comunità, pieni di vita e di sogni da realizzare. Un gesto folle, dettato dalla gelosia, si trasformò in una tragedia che spezzò due destini. Quella sera, Daniele compì un atto di coraggio immenso per difendere l’amico Loris — un gesto che gli costò la vita. Due ragazzi straordinari, un legame di amicizia indissolubile e un ricordo che resterà per sempre nei nostri cuori”, si legge.