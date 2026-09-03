Don Ciro Russo trasferito a Procida, l’appello dei fedeli a Marano: “Resti qui”

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È ormai ufficiale la notizia che sta provocando profonda amarezza tra i fedeli della parrocchia di San Ludovico d’Angiò: dal prossimo 1° novembre don Ciro Russo lascerà la comunità di Marano per assumere un nuovo incarico pastorale a Procida. La decisione rientra nelle rotazioni degli incarichi previste dal decreto diocesano, ma ha colto di sorpresa i parrocchiani, profondamente legati al sacerdote che ha guidato la San Ludovico per ben 25 anni.

Nel corso della sua lunga permanenza, don Ciro Russo è diventato un importante punto di riferimento non solo dal punto di vista pastorale, ma anche sociale, promuovendo numerose iniziative e attività dedicate soprattutto ai giovani. Tra le realizzazioni più significative figura anche l’allestimento di un teatro all’interno della parrocchia, diventato negli anni un luogo di aggregazione e confronto per diverse generazioni.

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Don Ciro ha inoltre ricoperto per anni l’incarico di decano, rappresentando un punto di riferimento anche per altre realtà ecclesiali del territorio. In queste ore nella comunità prevalgono sorpresa e sconforto. Alcuni fedeli starebbero anche pensando di organizzare una fiaccolata per testimoniare pubblicamente l’affetto e la vicinanza al sacerdote.

A raccogliere il testimone sarà don Salvatore Melluso, che conosce già la realtà di San Ludovico avendo prestato servizio in passato nella parrocchia e che attualmente svolge il proprio ministero in una chiesa di Napoli. Per la comunità di San Ludovico si apre dunque una nuova fase, mentre don Ciro Russo si prepara a iniziare il suo nuovo percorso pastorale a Procida, lasciando dopo un quarto di secolo un segno profondo nella storia della parrocchia e tra quanti hanno condiviso con lui questi lunghi anni di cammino. A riportarlo è Il Mattino.