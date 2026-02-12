Dramma a Quarto, Gennaro Sommella muore schiacciato da un albero

PUBBLICITÀ

È uscito di casa al mattino per raccogliere legna, ma non ha più fatto ritorno. Si è conclusa in tragedia la giornata di Gennaro Sommella, pensionato di 84 anni, morto ieri a Quarto. L’anziano si era allontanato nella mattinata di mercoledì 11 febbraio 2026 per tagliare legna in un terreno agricolo in via Masullo. Con il passare delle ore, però, i familiari hanno iniziato a preoccuparsi: le ripetute chiamate al suo cellulare rimanevano senza risposta. Quando il telefono ha continuato a squillare a vuoto, è scattato l’allarme.

Le ricerche si sono protratte fino alla serata, quando è avvenuto il drammatico ritrovamento. Il corpo dell’uomo è stato individuato a terra, schiacciato da un albero che stava probabilmente tagliando. Accanto a lui c’era ancora la motosega. I sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

Dalle prime informazioni, la causa della morte sarebbe riconducibile allo schiacciamento provocato dall’albero. La salma è stata posta sotto sequestro su disposizione del pubblico ministero di turno, che ha ordinato l’autopsia per chiarire con precisione dinamica e tempi del decesso. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Quarto.