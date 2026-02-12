PUBBLICITÀ
HomeCronacaDramma a Quarto, Gennaro Sommella muore schiacciato da un albero
CronacaCronaca locale

Dramma a Quarto, Gennaro Sommella muore schiacciato da un albero

Gianluca Spina
Di Gianluca Spina
Ultima modifica:
PUBBLICITÀ

È uscito di casa al mattino per raccogliere legna, ma non ha più fatto ritorno. Si è conclusa in tragedia la giornata di Gennaro Sommella, pensionato di 84 anni, morto ieri a Quarto. L’anziano si era allontanato nella mattinata di mercoledì 11 febbraio 2026 per tagliare legna in un terreno agricolo in via Masullo. Con il passare delle ore, però, i familiari hanno iniziato a preoccuparsi: le ripetute chiamate al suo cellulare rimanevano senza risposta. Quando il telefono ha continuato a squillare a vuoto, è scattato l’allarme.

Le ricerche si sono protratte fino alla serata, quando è avvenuto il drammatico ritrovamento. Il corpo dell’uomo è stato individuato a terra, schiacciato da un albero che stava probabilmente tagliando. Accanto a lui c’era ancora la motosega. I sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

PUBBLICITÀ

Dalle prime informazioni, la causa della morte sarebbe riconducibile allo schiacciamento provocato dall’albero. La salma è stata posta sotto sequestro su disposizione del pubblico ministero di turno, che ha ordinato l’autopsia per chiarire con precisione dinamica e tempi del decesso. Sulla vicenda indagano i carabinieri della stazione di Quarto.

PUBBLICITÀ
Gianluca Spina
Gianluca Spina

ARTICOLI CORRELATI

PUBBLICITÀ
internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati