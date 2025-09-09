PUBBLICITÀ
HomeCronacaEsplosione nella fabbrica di fuochi a Pianura, 2 carabinieri feriti lievemente
CronacaCronaca localePrimo Piano

Esplosione nella fabbrica di fuochi a Pianura, 2 carabinieri feriti lievemente

Redazione Internapoli
Di Redazione Internapoli
Esplosione nella fabbrica di fuochi a Pianura, 2 carabinieri feriti lievemente
Esplosione nella fabbrica di fuochi a Pianura, 2 carabinieri feriti lievemente
PUBBLICITÀ

Oggi pomeriggio alle 16 circa c’è stata un’esplosione in una fabbrica di fuochi d’artificio in via Vicinale Grottole a Pianura. Sul posto Carabinieri, vigili del fuoco e 118: il boato terribile è stato sentito dai residenti che hanno lanciato l’allarme. I vetri dei palazzini vicini hanno tremato e inizialmente le persone hanno pensato fosse esplosa una bomba. Due feriti lievissimi poco fa durante le operazioni. Si tratta di due carabinieri del nucleo radiomobile di Napoli.

Quando già i mezzi di soccorso erano sul posto per lo spegnimento si è verificato un secondo scoppio, la cui onda d’urto ha coinvolto due vigili del fuoco. E’ stata chiamata un’ambulanza per un eventuale ricovero, ma secondo quanto si apprende i due sono in buone condizioni. L’esplosione ha prodotto un incendio che si è esteso ad un appartamento vicino e alla vegetazione circostante. Nessuna vittima tra i dipendenti non sono stati rilevati feriti.

PUBBLICITÀ

I video dell’esplosione nella fabbrica di fuochi a Pianura

PUBBLICITÀ
Redazione Internapoli
Redazione Internapolihttps://internapoli.it

ARTICOLI CORRELATI

internapoli.it

Internapoli.it è un giornale indipendente di cronaca, politica, attualità di Napoli e provincia. Fondato da Aniello Di Nardo nell'anno 2000, oggi è uno dei primi siti di informazione della Campania. Questo giornale non riceve alcun contributo economico né da enti pubblici né da privati e si sostiene solo attraverso le inserzioni pubblicitarie. Direttore Sergio Pacilio

Sede Legale Via San Francesco a Patria, 47 - Giugliano in Campania 80014 Registrazione al Tribunale di Napoli Nr.98 del 26/10/2004 Codice Fiscale, Partita I.V.A. e Iscrizione al Registro delle Imprese di Napoli n. 08784801212

© Copyright - Internapoli srl Tutti i Diritti Riservati