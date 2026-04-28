Furto da 20mila euro in casa, il complice del figlio preso a Napoli

PUBBLICITÀ

Lo scorso 14 aprile, a seguito di segnalazione pervenuta alla Sala Operativa, personale della volante del Commissariato di Caltagirone è intervenuto nel centro storico, dove un cittadino aveva denunciato un furto all’interno della propria abitazione. Giunti sul posto, gli operatori hanno accertato che ignoti avevano forzato due casseforti mediante l’utilizzo di un utensile da taglio, verosimilmente del tipo “flex”, praticando aperture tali da consentire l’asportazione del contenuto.

Svaligiata la cassaforte

La persona offesa ha riferito che all’interno delle casseforti erano custoditi monili in oro per circa 100 grammi e denaro contante per un valore di circa 20 mila euro. Sul posto è intervenuto personale della Polizia Scientifica per i rilievi tecnici, nonché personale della Squadra Investigativa del Commissariato, che ha avviato immediatamente e in modo coordinato le attività d’indagine. Dall’analisi dei sistemi di videosorveglianza presenti in zona sono stati individuati due soggetti incappucciati, successivamente identificati in due minori. Nel corso degli accertamenti è emerso che uno dei due minori era figlio della persona offesa e, pertanto, non imputabile per il reato contestato.

PUBBLICITÀ

Ritrovata la refurtiva

Le indagini hanno consentito di individuare rapidamente l’abitazione dell’altro minore, dove, a seguito di perquisizione, sono stati rinvenuti circa 10.800 euro in contanti e monili in oro per un peso complessivo di circa 98 grammi, risultati corrispondenti a quelli asportati poco prima. La refurtiva è stata in parte restituita all’avente diritto, mentre il denaro è stato sottoposto a sequestro. Il minore, quindi, sulla base degli indizi raccolti, comunque da verificare in sede giurisdizionale, è stato tratto in arresto per il reato di furto in abitazione.

Tenta la fuga a Napoli

Nel frattempo, l’altro minore si è dato alla fuga. Grazie all’immediata attivazione di un’efficace rete di collaborazione tra gli uffici di polizia e al costante coordinamento investigativo, sono state avviate tempestive ricerche su tutto il territorio nazionale. In particolare, sulla base degli elementi raccolti nell’immediatezza dei fatti, è stata diramata una segnalazione alla Polizia Ferroviaria, che ha consentito, in tempi estremamente rapidi, di rintracciare il minore presso la stazione ferroviaria di Napoli Centrale, ancora in possesso della restante somma di denaro contante.

Il giovane è stato, quindi, fermato dagli operatori della Polizia Ferroviaria e affidato ai familiari secondo le procedure previste. Il minore arrestato è stato condotto presso l’Istituto Penale per i Minorenni di Catania a disposizione dell’Autorità Giudiziaria. Il G.I.P. del Tribunale per i Minorenni di Catania, su richiesta della Procura, ha successivamente convalidato l’arresto, disponendo nei confronti dello stesso la misura cautelare degli arresti domiciliari.

Resta comunque ferma la presunzione d’innocenza dell’indagato valevole ora e fino a condanna definitiva. Il Commissariato di P.S. di Caltagirone conferma il proprio continuo impegno nelle attività di prevenzione e contrasto dei reati contro il patrimonio, con particolare riguardo a quelli che suscitano maggiore preoccupazione nella collettività.