Beni per circa 8 milioni di euro sono stati sequestrati dai carabinieri all’imprenditore Domenico Chiavazzo, ritenuto al vertice di un’associazione a delinquere finalizzata ad una serie di reati in materia di scommesse clandestine, emissione di fatture false, riciclaggio, autoriciclaggio e trasferimento fraudolento di valori.
Giro di scommesse clandestine e riciclaggio, sequestrati yacht e auto di lusso all’imprenditore
L’uomo si trova già agli arresti domiciliari dallo scorso 2 dicembre in seguito ad un provvedimento emesso dal gip del tribunale al termine di un’indagine dei carabinieri del nucleo investigativo di Salerno.
In seguito ad ulteriori accertamenti sono infatti emersi ulteriori beni riconducibili al compendio aziendale della società ‘Group Omega Service srl’, oggetto di sequestro finalizzato alla confisca per equivalente.
Tra i beni sequestrati anche un’imbarcazione e tre autovetture di grossa cilindrata del valore di circa un milione.